'Hoger begin voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag iets hoger te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openen naar verwachting met kleine winsten. Beleggers krijgen deze week weer een reeks bedrijfsresultaten te verwerken. Op het Damrak kwam ABN AMRO met een kwartaalbericht.

ABN AMRO moest in het eerste kwartaal relatief veel geld opzijzetten voor slechte leningen in de offshoresector en scheepvaart, waar het economisch herstel nog steeds kwetsbaar is. Mede daardoor kwam de winst iets lager uit dan begin vorig jaar. De bank boekte wel vorderingen met het terugbrengen van de kosten en ligt op koers om zijn financiële doelen voor 2020 te halen.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. KLM-baas Pieter Elbers benadrukte dat een scheiding voor de zustermaatschappijen KLM en Air France geen optie is. In het tv-programma Buitenhof verdedigde hij de samenwerking met de Fransen, maar kwam tegelijk ook met scherpe opmerkingen richting het stakende personeel in Frankrijk.

VEON

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecombedrijf VEON kwam met kwartaalcijfers. Het bedrijf zag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen kwartaal afnemen. Vooral negatieve wisselkoerseffecten zaten het bedrijf dwars. VEON, dat sinds kort onder leiding staat van Ursela Burns, handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Beleggers zullen ook letten op de olieprijzen. De energieminister Suhail Al Mazrouei van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) liet weten samen met Saudi-Arabië en Koeweit de meer olie te kunnen produceren om zo de gevolgen van Amerikaanse sancties tegen Iran op te vangen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 70,42 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder en werd verhandeld voor 76,71 dollar per vat.

Nasdaq

De Europese beurzen gingen vrijdag gemengd het weekeinde in. De AEX-index sloot een fractie hoger op 562,27 punten en de MidKap won 0,6 procent tot 796,66 punten. De beurs in Londen steeg 0,3 procent, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,2 procent. In New York werden overwegend kleine winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 24.831,17 punten en de brede S&P 500 steeg 0,2 procent. Technologiebeurs Nasdaq verloor een fractie.

De euro was 1,1967 dollar waard, tegen 1,1942 dollar op vrijdag.