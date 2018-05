Stevig verlies voor VEON

Gepubliceerd op | Views: 781

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - VEON heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een verlies van 109 miljoen dollar tegenover een tekort van 5 miljoen dollar een jaar eerder. Enerzijds drukten wisselkoerseffecten het resultaat. Ook kostten joint ventures en andere deelnemingen het bedrijf fors meer geld. Verder werden extra kosten gemaakt voor de integratie van de recent overgenomen filialen van het Russische Euroset.

VEON zag het verlies van de samenwerkingsverbanden oplopen tot 130 miljoen dollar. Dit tekort was een jaar eerder nog 101 miljoen dollar. Vooral de Italiaanse activiteiten kosten VEON vooralsnog veel geld.

De omzet van het concern, dat wereldwijd meer dan 240 miljoen klanten heeft, daalde met 1,4 procent tot bijna 2,3 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 854 miljoen dollar. Dit betekende een daling van 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij de omzet uit mobiele en vaste diensten was sprake van een daling. Daartegenover verdient VEON fors meer geld met het leveren van mobiele data.

Het bedrijf voelde verder vooral tegenwind van wisselkoerseffecten in Pakistan en Oezbekistan. Evengoed sprak VEON in die landen, net als in Rusland en Oekraïne, van groei. In Algerije en Bangladesh stonden resultaten onder druk.

Verder kwam het bedrijf met een eerste schatting van de kosten van de nieuwe wet die gaat over het opslaan van gesprekken en data van gebruikers om daarmee terrorisme te bestrijden. De nieuwe wet kost VEON, dat de op twee na grootste mobiele aanbieder is van Rusland, de komende vijf jaar naar verwachting circa 727 miljoen dollar.

VEON, dat sinds kort onder leiding staat van Ursela Burns, handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar.