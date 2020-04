Forse winsten op Wall Street

quote: Lepre Chaun schreef op 14 april 2020 22:35:

Ijzersterke economie en moet je kijken als de lockdown over is.Dan kan het zo weer richting de 30.000 gaan .Mede dankzij de geweldige President Trump en zijn team .

Zat vanaf even op de site lezen en zag dat jij Randstad promote toen het aandeel 100% hoger stond! En dat we nooit zouden dalen en naar de 700 punten zouden gaan. En dan kom je nu commentaar geven hier dat de beurs gaat stijgen?! Ga je eens wat verdiepen in de economie voordat je hoger / lager gaat roepen.Enkel als er een coronaoplossing komt dan is deze stijging terecht maar die is er niet. Men is al vooruitgelopen op de zaken door FOMO. Als dodelijke nieuwe lockdowns worden ingesteld gaan we keihard naar beneden of eerder als want we staan veel te hoog.