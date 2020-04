IMF: gebrekkige kredietverlening banken kan crisis versterken

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: banken, IMF

WASHINGTON (AFN) - Een gebrekkige kredietverlening door banken kan er voor zorgen dat de coronacrisis erger uitpakt dan nodig. Daarvoor waarschuwen economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Steunmaatregelen zouden er volgens hen op gericht moeten zijn om een mogelijk crisisversterkend effect van banken te voorkomen.

De kenners wijzen erop dat banken bij de financiële crisis van 2008 kampten met grote verliezen. Dat zette destijds een grote rem op de verstrekking van kredieten aan tal van bedrijven, met als gevolg dat de economische neergang werd versterkt.

Het is zaak dat dit scenario zich dit keer niet herhaalt, benadrukken de IMF-economen. De financiële sector staat ​​er wereldwijd beter voor dan ruim tien jaar terug, is hun indruk. Zo hebben banken hun buffers flink versterkt. Toch zal de weerbaarheid van banken door de coronacrisis waarschijnlijk behoorlijk op de proef worden gesteld.

Zwaarste recessie

Eerder op de dag voorspelde het fonds al dat de wereldeconomie te maken heeft met de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Naarmate de viruspandemie langer aanhoudt zullen de kredietverliezen van banken waarschijnlijk toenemen.

Afgelopen tijd hebben nationale overheden en centrale banken al tal van steunmaatregelen aangekondigd. Die zijn er deels op gericht de geldstromen bij banken op gang te houden. De deskundigen van het IMF hameren erop dat dit soort steun komende tijd erg belangrijk blijft om een krachtig en houdbaar economisch herstel mogelijk te maken als de pandemie eenmaal onder controle is. Internationale samenwerking is daarbij ook erg belangrijk, aldus het IMF dat zelf eveneens werkt aan extra steunmaatregelen.

Het fonds gaat in zijn rapport over de mondiale financiële stabiliteit niet specifiek in op de situatie in Nederland. Ook in dit land leven zorgen dat ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis soms maar moeizaam aan kredieten van banken kunnen komen. Volgens ondernemersorganisaties moeten bedrijven vaak hele processen doorlopen om een lening krijgen. Dat kan sneller, vinden ze. Banken werken er wel aan om het grote aantal bedrijven, dat bij hen aanklopt, snel te hulp te kunnen schieten.