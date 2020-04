Beleggingsinstellingen moeten beter controleren op witwassen

Dat hele controleren door beleggingsinstellingen is een grote volksverlakkerij en een broodje aap.

Elke beleggingsinstelling hanteert een vaste tegenrekening. De bank waar de tegenrekening is geregistreerd zou de controle op witwassen moeten doen en doet dat ook.

Door beleggingsinstellingen toe te staan privé gevoelige informatie op te vragen werkt beursfraude/ manipulatie door de beleggingsinstellingen zelf alleen nog maar in de hand.

Brokers zoals Lynx zijn indirect een handelend tegenpartij van hun "klanten".