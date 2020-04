Gepubliceerd op | Views: 487

AMSTERDAM (AFN) - Beleggingsinstellingen en -ondernemingen moeten beter controleren of ze niet gebruikt worden om geld wit te wassen. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van een onderzoek bij zes partijen. De financiële waakhond merkt wel dat er meer aandacht is voor het onderwerp, maar vindt het nog altijd onvoldoende.

Beleggingsinstellingen moeten onder meer transacties scherper in de gaten houden en ongebruikelijke transacties eerder melden bij de Financial Intelligence Unit. Vorig jaar werd een 124 meldingen gedaan. Dat is al aanzienlijk meer dan de 78 meldingen uit 2018 en de zes meldingen in 2017, maar verdere verbetering is nog nodig.

De meeste onderzochte instellingen zijn pas eind 2018 of begin vorig jaar begonnen met het opzetten van een systeem om transacties in de gaten te houden. Daarnaast maken ze nog niet lang niet voor iedere klant een risicoprofiel, wat wel verplicht is. Ook worden de risicoprofielen die er wel zijn onvoldoende meegewogen bij het beoordelen van transacties en zijn er veelal geen concrete regels opgesteld voor het signaleren van opvallende transacties. Verder is de kwaliteit van de meldingen matig en wachten beleggingsinstellingen er ook vaak te lang mee.