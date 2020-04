'TomTom voelt coronacrisis flink in resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - TomTom voelt de coronacrisis waarschijnlijk flink in zijn resultaten. Dat voorzien analisten in een vooruitblik op de kwartaalcijfers die navigatiedienstverlener woensdag publiceert.

Door de bank genomen gaan de marktvorsers uit van een omzetdaling tot 143 miljoen euro, van bijna 170 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedraagt volgens de consensus waarschijnlijk slechts 1 miljoen euro. Dat was een jaar terug nog een kleine 19 miljoen euro.

Onder de streep rekenen de kenners in doorsnee op een verlies van 62 miljoen euro. TomTom schreef over heel vorig jaar nog zwarte cijfers, geholpen door de eerdere verkoop van de divisie Telematics. Die deal, waarmee 910 miljoen euro was gemoeid, werd in het voorjaar van 2019 afgerond.

Analisten ING

Analisten van ING wijzen erop dat TomTom veel last heeft van de vele gesloten fabrieken van autofabrikanten, waaronder grote klant Renault. TomTom houd zich vooral bezig met de levering van digitale kaarten en navigatiesoftware aan automakers. Als er geen auto's worden gemaakt, droogt een belangrijke inkomstenstroom op.

De aandacht gaat overigens niet alleen naar de impact van de crisis op TomTom. De kenners willen ook graag weten wat voor plan van aanpak het bedrijf nu voor ogen heeft. TomTom moet het vanwege de vele winkelsluitingen momenteel tevens doen met minder afzetkanalen.

De onderneming zette onlangs al een streep door zijn eerder uitgesproken verwachtingen, omdat de economische impact van het virus op de resultaten ongewis was. Ook een aandeleninkoopprogramma werd opgeschort. Verder stelde TomTom zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uit vanwege de coronacrisis.