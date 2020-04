Gepubliceerd op | Views: 728

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag duidelijk hoger geopend. Amerikaanse beleggers verwerkten de eerste resultaten van een nieuw cijferseizoen. Onder meer JPMorgan Chase en Johnson & Johnson brachten kwartaalresultaten naar buiten. Ook verwerken de financiële markten de nieuwe economische ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De Dow-Jonesindex stond na een kwartiertje handel 2,3 procent hoger op 23.938 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 2,3 procent omhoog tot 2825 punten en techbeurs Nasdaq werd 2,7 procent hoger gezet op 8414 punten.

Beleggers lijken zich op te trekken aan in de Verenigde Staten levende verwachtingen dat het ergste van de coronapandemie al achter de rug zou zijn. Verder zijn er meevallende exportcijfers gekomen uit China. De voorspellingen van het IMF bieden evenwel een somber vooruitzicht. Volgens het fonds gaat de wereldeconomie door de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase (plus 1,8 procent) heeft 6,8 miljard dollar opzij gezet om eventuele kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De winst van de grootste bank van de Verenigde Staten nam daardoor een duikvlucht in het eerste kwartaal.

Branchegenoot Wells Fargo (plus 2,1 procent) heeft wegens de coronacrisis eveneens miljarden toegevoegd aan de stroppenpot. Volgens financieel topman John Shrewsberry is dat nodig om de mogelijke impact van deze "ongekende tijden" op klanten af te dekken. De winst kelderde ook.

Johnson & Johnson dikte 3,8 procent aan nadat het zijn resultaten wist op te krikken en zijn dividend verhoogde. Het medisch bedrijf verwacht dit jaar toch minder winst te zullen maken dan eerder voorzien. Dit komt vooral door de inspanningen die worden geleverd om een betaalbaar middel tegen Covid-19 te ontwikkelen.