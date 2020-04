Luchtvaartbranche verwacht nog groter inkomstenverlies

Flightradar.com geeft in bepaalde werelddelen nog veel volume, commuters plaines in de VS blijven pendelen, Nederland is zo goed als schoon.



Cruiseschepen en vliegtuigen moeten nu aan hun tweede leven beginnen: Airbnb, studenten units, anti kraak, short stay, vluchtelingen opslag, units om boetes uit te zitten, justitionele huisvesting(gebruik als politiecel dus)



Zet een A-380 op de Polderbaan en je hebt een inpandig pretpark met alleen al 28 "suites" (met schuifdeurtjes, upper deck met uitzicht over natuurgebied)) met werelds uitzicht op maar 10 minuten van Amsterdam centrum("zero distance to city centre") zoveel ideeen en mogelijkheden....



*Zoveel tijd de laatste tijd om op deze website te brainstormen, zodoende!