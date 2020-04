'SAP zet mobiele netwerkdivisie mogelijk te koop'

Gepubliceerd op | Views: 657

WALLDORF (AFN) - De Duitse softwarereus SAP neemt mogelijk afstand van zijn divisie die gaat over software voor mobiele netwerken. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat het onderdeel dat telecomexploitanten bijstaat met onder meer routeren, oproepen en sms-verkeer mogelijk in de verkoop gaat. Europa's grootste technologiebedrijf naar marktwaarde zou samen met een adviseur werken aan een plan. Daarbij zou ook al met potentiële kopers contact zijn gezocht.

SAP's digitale interconnectbedrijf maakt software die klanten in staat stelt om te communiceren via telefoon of tekst op verschillende netwerken en verwerkt gerelateerde betalingen. SAP kreeg het onderdeel in handen in 2010 met de miljardenovername van Sybase.

Volgens de bronnen is er nog geen beslissing genomen en kan het bedrijf nog altijd besluiten het onderdeel te behouden. Het afstoten van de divisie zou wel in lijn zijn met de strategie van SAP, dat eerder zei zich te willen concentreren op de groei van de cloudproducten en de integratie van eerder overgenomen onderdelen en bedrijven.