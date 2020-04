'Wall Street kleurt groen bij aanvang cijferseizoen'

Die Amerikanen zijn helemaal gek hoor. Bedrijven vallen om door sluiting, reserves opbouwen, minder consumptie etc etc. Olieindustrie gaat kapot daar, noem maar op. Aan alles is te zien dat dit een dikke recessie wordt en ze blijven kopen. Dit gaat echt goed mis. Wanneer is alleen de vraag. Kan morgen zijn maar ook over 1 maand maar in mei staan we onder de 430.