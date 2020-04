Philips komt op grote schaal met 'basis' beademingsapparaten

Gepubliceerd op | Views: 1.829

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips gaat wekelijks zo'n 15.000 beademingsapparaten produceren. Het gaat om een versimpelde versie ventilatoren waarvoor het bedrijf vorige week tijdelijk de goedkeuring voor kreeg in de Verenigde Staten. In andere landen wereldwijd wordt momenteel over toelatingen gesproken.

De Philips Respironics E30-apparaten zijn sneller te maken dan de traditionele beademingsapparatuur. Na de goedkeuring door de Amerikaanse marktwaakhond FDA is Philips de apparaten direct op grote schaal gaan produceren. De E30-apparatuur is te gebruiken in ziekenhuizen.

Philips maakt ondertussen ook werk van de productie van meer gespecialiseerde beademingsapparatuur. In de loop van dit jaar moeten er daar wekelijks 4000 van worden gemaakt, tegen de ruim 1000 per week nu.