IMF raamt forse economische krimp in Nederland en rest van wereld

De enige strenge maatregelen die de Zweedse regering heeft getroffen, zijn een verbod op bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen en een verbod op bezoek in verzorgingstehuizen. Mensen riskeren een celstraf of een hoge boete bij overtreding.



Over 'n paar maanden zal blijken, dat de Zweedse regering correct gehandeld heeft, Reden:

Hoe men ook praat: corona IS en BLIJFT 'n griep, Het coronavirus bestaat namelijk uit positief enkel-strengs RNA. En griep kun je slechts met hygiëne-maatregelen( vooral jegens de lichamelijk zwakkeren) bestrijden.