VEB wil opheldering over weerbaarheid BAM

Gepubliceerd op | Views: 1.560 | Onderwerpen: VEB

AMSTERDAM (AFN) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil van bouwer BAM in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op 15 april weten in hoeverre het bedrijf is toegerust om de huidige coronacrisis te doorstaan. De VEB wijst op de tegenvallende resultaten vorig jaar en de lage buffers, waarmee BAM volgens de beleggersvereniging de crisis al niet te best inging.

Volgens de VEB reden te meer voor de onderneming om aandeelhouders te informeren over de eigen vermogenspositie, het beschikbare kapitaal en de instroom van orders. De VEB wijst onder meer op het buffervermogen van BAM dat eind vorig jaar op 16,5 procent lag. "Een cijfer dat in het algemeen als laag wordt beschouwd. Voor het bouwbedrijf ligt dit bovendien op een vijfjaars dieptepunt", zo klinkt het.

Ook heeft de VEB aan BAM gevraagd of het bestuur voldoende kan beschikken over bankgaranties en kredietverzekeringslimieten. "Als de ruimte onder die faciliteiten minder wordt, kan dat het bedrijf behoorlijk hinderen bij de dagelijkse werkzaamheden", aldus de VEB.