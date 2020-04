Aandacht voor corona-update bij kwartaalcijfers ASML

Gepubliceerd op | Views: 1.352

AMSTERDAM (AFN) - De aandacht bij de kwartaalcijfers van chipmachinemaker ASML zal vooral uitgaan naar toelichtingen over de impact van de coronapandemie. Het Veldhovense bedrijf waarschuwde eind maart al dat de virusuitbraak zijn weerslag heeft op de resultaten en beloofde daar bij het handelsbericht dieper op in te gaan.

ASML, dat woensdag voorbeurs met cijfers komt, stelde zijn prognoses voor het eerste kwartaal naar beneden bij. Doordat leveringen van zijn chipmachines verstoord raakten, valt de omzet lager uit dan aanvankelijk verwacht. Voor de eerste drie maanden van dit jaar gaat het bedrijf nu uit van 2,4 miljard tot 2,5 miljard euro aan opbrengsten, tegenover de opbrengsten van minimaal 3,1 miljard euro die eerder werden verwacht.

Over het algemeen wordt verwacht dat de misgelopen omzet hierdoor later weer wordt ingehaald. Volgens analisten van ING is het daarom de grote vraag wanneer ASML die inhaalslag verwacht te maken. Daarnaast zijn de kenners benieuwd naar de verwachtingen van het technologiebedrijf voor het tweede kwartaal.

Veranderende vraag

Ook vragen de marktvorsers zich af of ASML iets los zal laten over een verandering in de vraag naar zijn apparatuur doordat veel werknemers moeten thuiswerken. Werk vanuit huis stuwt immers de vraag naar cloudsystemen, servers en computers, en die werken op chips.

In de marge van alle coronaperikelen is er mogelijk ook aandacht voor de kwestie rond exportvergunningen voor China. De Nederlandse overheid schortte vorig jaar de vergunning voor de export van zogeheten EUV-machines van ASML naar het Aziatische land op. Die beslissing volgde naar verluidt op politieke druk vanuit de Verenigde Staten, meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Analisten gepeild door persbureau Bloomberg verwachten in doorsnee een kwartaalomzet van net geen 2,5 miljard euro. Dat zou een stijging zijn ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, toen een kleine 2,3 miljard euro aan omzet in de boeken ging. Daarbij zal het bedrijfsresultaat (ebitda) naar verwachting zijn gestegen tot 552,3, tegenover 439,1 miljoen euro vorig jaar.