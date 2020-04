Complottheorie: de vraag uit de markt valt vies tegen, de rente die de NL-overheid in gedachte had wordt niet gehaald, bepaalde partijen willen meer bedenktijd.



1-2 miljard euro is wel een beetje weinig in deze dure tijden, waarom niet gelijk 6-8 miljard euro om een beetje op te schieten?



De BV Nederland is eigenlijk helemaal niet triple-A goudgerand, nog voor de zomer staan we op 2 miljoen werklozen en 40.000 faillisementen.



De geldmarkten openen de ogen en zien in wat er gaande is waar ze voorheen op alles ja en amen zeiden