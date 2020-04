Kleine koersuitslagen op afwachtende beurzen

Het gaat verre van goed. Dat de beurzen nog zo hoog staan is een wonder.



Optimisme was er in de nacht omdat er enkele gouverneurs aangekondigd hadden in mei weer open te gaan. Ze lopen in de VS minimaal 2 weken achter op Europa. Hier blijven we dicht, als ze daar in mei al open willen wordt het zeker een ongekend drama.



En inderdaad de ruzie tussen Trump en de gouverneurs gaat ook lekker. Zie het het helemaal mis gaan.



Tijd voor rode dagen!