Kleine koersuitslagen op afwachtende beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan na het lange paasweekeinde. Een meevallende daling van de Chinese export in maart bood enige steun aan de handel. Daarnaast werd uitgekeken naar het begin van het kwartaalcijferseizoen. Op het Damrak stelden de handelsberichten van PostNL en Fagron beleggers gerust.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 509,07 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 690,68 punten. Frankfurt steeg 1,1 procent door de hoop op een versoepeling van de coronabeperkingen in Duitsland. Londen verloor 0,4 procent. Parijs won 0,2 procent. Frankrijk blijft nog tot 11 mei op slot om de coronacrisis te bedwingen.

Fagron was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven en werd 10,5 procent meer waard. De toeleverancier aan apotheken wist de kwartaalomzet op te voeren, ondanks de coronapandemie. Volgens analisten van KBC Securities waren de resultaten beter dan verwacht. Vanwege de onzekerheid over de gevolgen van de virusuitbraak verlaagde Fagron wel het dividend over 2019.

PostNL

PostNL kreeg er bijna 7 procent bij. De postbezorger bezorgt door de virusuitbraak meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorging draait overuren doordat veel winkels gesloten zijn. Het bedrijf ziet dan ook geen aanleiding te snijden in de winstverwachting voor 2020, al kan het door alle overheidsmaatregelen wel minder efficiënt werken.

Oliedienstverlener SBM Offshore (min 3,6 procent) noteerde ex dividend in de MidKap. In de AEX noteerde supermarktconcern Ahold Delhaize (min 1,9 procent) ex dividend. Koploper bij de hoofdfondsen was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een winst van ruim 4 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 8 procent.

AB InBev

In Brussel klom AB InBev 1,7 procent. De bierbrouwer halveert zijn slotdividend over 2019. Renault verloor 0,8 procent. De Franse automaker schrapt het dividend en verlaagt de beloningen van het topmanagement. In Oslo kelderde Norwegian Air 30 procent. De luchtvaartmaatschappij wil een miljardenschuld omzetten in aandelen en nieuwe aandelen uitgeven om overeind te blijven.

De euro was 1,0941 dollar waard, tegen 1,0931 dollar voor het lange paasweekeinde. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent goedkoper op 21,85 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 31,25 dollar.