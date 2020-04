Cijfers Fagron beter dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 648

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van toeleverancier aan de apotheken Fagron waren beter dan verwacht. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een reactie. Daarbij werd het advies op het bedrijf verhoogd van hold naar buy. Volgens KBC lukt het Fagron goed om met de impact van de coronacrisis om te gaan, ook omdat de vraag naar zijn producten verschuift.

De corona-epidemie heeft geleid tot een uitzonderlijk hoge vraag naar specifieke producten, zoals gels op alcoholbasis en grondstoffen voor paracetamol. Ook is de vraag naar chloroquine en hydroxychloroquine gestegen. Deze stoffen worden gebruikt voor een experimentele behandeling van Covid-19. Fagron verwacht tijdelijke tekorten voor een aantal van die producten, maar probeert deze zo beperkt mogelijk te houden. Tegelijkertijd merkt Fagron dat de vraag naar bepaalde diensten afneemt. Dat komt doordat andere zorg in ziekenhuizen minder wordt uitgevoerd nu de Covid-19-epidemie veel aandacht opeist.

Volgens KBC heeft Fagron zijn leveringsketen op orde, zeker als het gaat om de producten waar momenteel een uitzonderlijke vraag naar is. Dit vertaalt zich in het eerste kwartaal in het winstcijfers, al waarschuwt de onderneming voor problemen die in de leveringsketen kunnen ontstaan.

Solide update

Omdat nog veel onduidelijk is over het virus, zeker in bepaalde gebieden, kan Fagron ook de impact van de coronacrisis niet duiden, maar volgens KBC lijkt het kwartje de goede kant op te vallen voor het bedrijf. Dat was ook de reden het beleggingsadvies te verhogen.

Volgens ING was de update van Fagron solide. De bank wijst met name op de verlaging van het dividend waarmee volgens ING 6 miljoen euro wordt bespaard, terwijl het bedrijf ook aangeeft dat de impact van de coronacrisis beperkt blijft. Daarbij maakt Fagron werk van verdere kostenreducties. Volgens ING kan de verhoogde en structurele druk op de divisie die gaat over bereidingen, waar doorgaans een hoge marge wordt gerealiseerd, ten koste gaan van de winstgevendheid.

ING bij zijn hold-advies met een koersdoel van 19,50 euro. Het koopadvies van KBC komt met een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel Fagron noteerde dinsdag omstreeks 10.25 uur bijna 11 procent hoger op 19,95 euro.