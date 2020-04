AEX licht omhoog na lang paasweekeinde

quote: suske wiet schreef op 14 april 2020 10:14:

Hoop moet er zijn en hoop is goed

Maar houd men ons geen spiegel voor dat het allemaal niet zo erg is .

Niemand wil leven met een onzichtbare vijand en een schrikbeeld .

Er zijn bepaalde landen die absoluut economie voorrang geven en weten dat het massaal mensenlevens gaat kosten .

Het is een heel moeilijke opgave .

Zonder economie valt alles stil ,ook de gezondheid sector .

Moeilijke tijden

Klopt. Ik denk dat we sowieso al een reden hebben om veel lager te staan op de beurs qua bedrijfswaarderingen door de economische gevolgen van 2 maanden. Daar komt nog eens bij dat ik het zo zie dat Amerika volgende maand open gaat en dat we (binnen een maand na volledige open) we weer opnieuw dicht gaan. Publieke druk zal enorm zijn wanneer zelfs met maatregelen blijkt dat dit virus niet te controleren is. En als het wel te controleren is wordt ons consumptiegedrag (door angst en voorzichtigheid) zo erg beperkt dat we alleen al aan de cijfers van de VS gaan zien dat we diepe recessies tegemoet gaan. Geen einde der tijden, geen val van de dollar, niet al die onzin. Wel een zwaar 2020 en een 2021 dat nog niet op niveau 2019 zal zitten.Dit virus is door media zo gehyped dat politici onder vergrootglas liggen en met verkiezingen op komst zal Trump toch weer opnieuw dicht gaan.Visie onder voorbehoud van ontwikkeling van het virus :P