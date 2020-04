'Coronacrisis en kwartaalcijfers in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag naar verwachting hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met winst te beginnen na het lange paasweekeinde. De coronapandemie blijft de beurshandel in de greep houden. Deze week begint het cijferseizoen en zullen beleggers meer inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten. Veel bedrijven hebben hun verwachtingen voor dit jaar echter al ingetrokken vanwege de virusuitbraak.

Ook gaat de aandacht uit naar de oliemarkt. Zondag kwam OPEC+, bestaande uit oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland, overeen de productie met 9,7 miljoen vaten per dag te verlagen om de olieprijs op te krikken. Experts denken echter dat het akkoord onvoldoende is om het overaanbod tegen te gaan. Vooral omdat de vraag naar de brandstof door de coronapandemie hard is gedaald. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump kijken de olielanden echter nog naar een verdere productieverlaging van in totaal 20 miljoen vaten per dag.

Frankrijk blijft nog tot 11 mei op slot om de coronacrisis te bedwingen. President Emannuel Macron kondigde daarnaast extra maatregelen aan om bedrijven en werknemers die ernstig te lijden hebben van de lockdown te steunen. Er wordt ook gewerkt aan een specifiek hulpplan voor sectoren als toerisme, hotels, horeca en cultuur. Macron gaf toe dat Frankrijk onvoldoende voorbereid was op de gevolgen van de uitbraak van het longvirus.

Vaccins

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt wereldwijd gewerkt aan zeventig vaccins tegen het nieuwe coronavirus. In drie gevallen wordt al klinisch onderzoek gedaan met proefpersonen. CanSino Biologics uit Hongkong lijkt het verst te zijn in het ontwikkelingsproces. Die onderneming werkt samen met het Beijing Institute of Biotechnology aan een vaccin. Ook de Amerikaanse bedrijven Moderna en Inovio Pharmaceuticals zijn al begonnen met klinisch onderzoek.

Op het Damrak opende Fagron de boeken. Toeleverancier aan apotheken Fagron wist de kwartaalomzet op te voeren, ondanks de coronapandemie. Tegelijkertijd dwingt onzekerheid over de gevolgen van de virusuitbraak tot voorzichtigheid bij het bedrijf. Het dividendvoorstel over 2019 wordt daarom verlaagd.

PostNL

PostNL kwam met een tussentijds handelsbericht. De postbezorger bezorgt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorging draait overuren doordat veel winkels gesloten zijn. Het bedrijf ziet dan ook geen aanleiding te snijden in de winstverwachting voor 2020, al kan het door alle overheidsmaatregelen wel minder efficiënt werken.

De euro was 1,0938 dollar waard, tegen 1,0931 dollar voor het lange paasweekeinde. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 22,59 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 32,07 dollar.