Sombere vooruitzichten ondanks sterke Chinese exportcijfers

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese export is in maart minder hard ingezakt dan verwacht, ondanks de nadelige effecten van het coronavirus. Ook de import bleef in de derde maand van het jaar sterker overeind dan kenners in doorsnee hadden voorzien, zo kwam dinsdag naar voren uit cijfers van de douane. De vooruitzichten zijn echter somber.

De marktvorsers wijzen er namelijk op dat de volledige effecten van de vraaguitval in de Verenigde Staten en Europa mogelijk nog niet in de cijfers verwerkt zit. De meeste exporteurs zagen hun orders halverwege de maand pas afgemeld worden, zo klinkt het. Er wordt dan ook rekening gehouden met een harde val van de Chinese import en export in de maanden na maart.

De Chinese export zakte in maart met 6,6 procent en de import daalde met 0,9 procent. Economen rekenden voor de uitvoer op een krimp van 13,9 procent en voor de invoer op een daling met 9,8 procent.