'Cruisemaatschappijen pas in 2023 hersteld van coronapandemie'

LONDEN (ANP) - Het zal nog zeker tot 2023 duren voordat de markt voor cruisereizen is hersteld van de coronacrisis. Dat zegt de topman van 's werelds grootse cruiserederij, Carnival Cruises, in een interview met zakenkrant Financial Times. Door de reisbeperkingen kwamen een jaar geleden vrijwel alle cruisereizen te vervallen en nog steeds liggen vrijwel alle schepen voor pleziervaarten voor anker.

Nu lockdowns tegen de verspreiding van het coronavirus voortduren, duurt het volgens Carnival-topman Arnold Donald nog tot het einde van dit jaar voordat de volledige vloot van het concern zal kunnen varen."Het hangt van veel factoren af, want de regels en het comfort zullen per bestemming verschillen", zegt Donald in de zakenkrant. Het zal nog langer duren voordat de opbrengsten op het het niveau van voor de pandemie komen, onder andere doordat Carnival negentien schepen heeft verkocht om de balans te verstevigen.

Carnival, waar onder meer Holland America Line, Aida en Princess Cruises bij horen, leed in de drie maanden tot en met november een verlies van 2,2 miljard dollar. Het bedrijf meldde onlangs wel dat de vraag stijgt naar cruisereizen die in 2022 gepland staat. Het gaat daarbij vooral om vaste klanten die weer een reis willen boeken.

Door het coronavirus liep de cruisebranche ook reputatieschade op. Op een van de schepen van Carnival, de Diamond Princess, greep het virus in februari 2020 snel om zich heen en zaten opvarenden wekenlang vast op het schip.