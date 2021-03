FNV: Nederland liep door flexwerk bijna 43 miljard euro mis

Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Ik ben best wel blij met mijn baantje met vast contract bij de grootste milieuvervuiler van Nederland voor zolang het nog mag duren. Volgens mij gaat het bij de FNV niet om de flexcontracten op zich want dat kan op een wijze gebeuren zoals de wetgever dat oorspronkelijk heeft bedoeld. Het gaat de FNV om de werkgevers die de randjes van de wet opzoeken. En het resultaat van de race naar de bodem door de werkgevers is voor de schijn zzper, een grotere rechtsonzekerheid, afwentelen van kosten en risico's , slechtere arbeidvoorwaarden en daarbovenop een lager inkomen. De argumenten van de FNV tegen de flexwerkcultuur zijn discutabel maar Ik vind het niet raar dat de FNV tegen deze -in maatschappelijk opzicht nog net niet misdadige- werkgeverspraktijken in gaat.