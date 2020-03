Apple sluit tijdelijk alle winkels buiten China om coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 675 | Onderwerpen: China

CUPERTINO (AFN) - Apple sluit alle winkels buiten China tot 27 maart vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte Tim Cook, de bestuursvoorzitter van het techbedrijf, zaterdag bekend op de website. De fabrikant van de iPhone wil met die maatregel de verspreiding van het virus, dat wereldwijd al aan meer dan 5000 mensen het leven heeft gekost, tegengaan.

Cook richt zich in een verklaring tot de "Apple-familie". "De wereldwijde verspreiding van COVID-19 heeft gevolgen voor ieder van ons", schrijft hij. "We zullen al onze winkels buiten Groot-China sluiten tot 27 maart. We zijn vastbesloten om onze klanten een uitzonderlijke service te bieden." Mensen kunnen online wel gewoon terecht voor ondersteuning en service.

Medewerkers van Apple worden gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Op kantoren van het concern worden gezondheidsonderzoeken gedaan. Wat die precies inhouden, is niet bekendgemaakt. Verder zijn de verlofregels versoepeld, onder meer voor medewerkers met familieleden die ziek zijn.