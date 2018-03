Bij ons gaat het wel goed

detailhandel omzet omhoog

Werkloosheid omlaag

Export groeit

30 miljard elke maand om te grossieren





Ik snap niet waar wij ons druk maken.

Aex is ingeprijst met de stupiditeit van trump onbekwaamdheid.



AeX 532 en als je CBS gelooft gaat het met europa goed.



AEX moet op 545 staan als je de CBS statistieken erbij haalt.



Maar laten we vooral roepen en schreeuwen dat de einde nabij is.