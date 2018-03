Broadcom trekt zich terug.



Wat funest voor de economie in de USA.

Trump bewijst te meer dat hij geen president is en geen verstand heeft van economie, handel en buitenlandse zaken.



Eigenlijk is Trump een 2e Kim



Jammer, Amerika was een groot wereld macht maar door Trump gaan we ons meer richten op landen die belangrijker zijn want Amerika gaat het niet redden.



Korea

China

Rusland

Saudi

India

Europa

Japan



Zij gaan de kar trekken in de toekomst.