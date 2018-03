'Schulden weer naar gevaarlijk hoog niveau'

Kom op zeg. Kijk alleen al naar de huidige huizenprijzen, volledig losgezongen van de werkelijkheid, gevoed door over elkaar tuimelende potentiële kopers die wanhopig zoekende, de prijzen hebben opgedreven tot onrealistische niveaus. Alsof er geen economische cycli meer bestaan. Diepzeeduikers zonder gasflessen.

Voeg daarbij het aantal aflossingsvrije hypotheken, waarvan het merendeel denkt dat aflossingsvrij gelijk is aan eeuwige terugbetaalvakantie en je weet dat dit weer tot enorme schuldenproblemen gaat leiden.



En dan hebben we het nog maar niet over de huidige beurswaarderingen. Een min-één-procent dagje leidt al tot paniek, want hoe kunnen beurzen dan ook dalen als je net met geleend geld full loaded bent ingestapt?