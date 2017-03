'Kritische TMG-directeur De Wit stapt op'

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - Harry de Wit, directeur Landelijke Media bij Telegraaf Media Groep (TMG), vertrekt bij het mediaconcern. Dat meldde het Financieele Dagblad op basis van ingewijden rond de zaak.

Volgens de bronnen zal vrijdag het vertrek van De Wit worden aangekondigd. Hij had zich in een interview met de zakenkrant onlangs kritisch uitgelaten over de beoogde overname van TMG door het Belgische Mediahuis. De Wit, die zei te spreken namens een groep van dertig managers en specialisten, stelde dat TMG niet zit te wachten op verdere dagbladconsolidatie.

De redactieraad van De Telegraaf voelde zich geroepen om direct afstand te nemen van de uitlatingen van zijn uitgeefdirecteur, aldus het Financieele Dagblad. De Wit was sinds november 2014 directeur van TMG Landelijke Media.