Recruit begint uitrookprocedure USG People

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Het Japanse uitzendbedrijf Recruit begint een uitrookprocedure om de nog uitstaande aandelen in het Nederlandse USG People in handen te krijgen. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Recruit haalde het moederbedrijf van uitzendbureaus Start People en Unique vorige zomer van de beurs, nadat het de eind 2015 aangekondigde overname van het bedrijf had afgerond. Aandeelhouders die hun stukken nog niet hebben aangeboden kunnen dat tot 28 maart bij Recruit doen. Die betaalt dan de originele overnameprijs van 17,50 euro per stuk plus rente.

Na 28 maart kunnen aandeelhouders een beroep doen op het bedrag dat Recruit op een rekening van het ministerie van Financiën parkeert.