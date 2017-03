Energieconcern RWE optimistisch over toekomst

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: energie

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse energieconcern RWE kijkt weer positief tegen de toekomst aan, nadat het vorig jaar een recordverlies van 5,7 miljard euro in de boeken zette. Volgens het bedrijf is belangrijke vooruitgang geboekt met de reorganisatie van de onderneming. ,,We hebben ons huiswerk gedaan'', zo zei topman Rolf Martin Schmitz dinsdag.

Dat RWE over 2016 zo fors in het rood eindigde kwam vooral door in totaal 4,3 miljard euro aan afwaarderingen op krachtcentrales in Europa vanwege de lage energieprijzen. Voor dit jaar wordt gerekend op verbetering van de onderliggende resultaten. Daarbij gaat RWE uit van een aangepaste nettowinst tussen de 1 miljard en 1,3 miljard euro, tegen een plus 777 miljoen euro vorig jaar.

Het concern, dat vorig jaar zijn goedlopende divisie voor hernieuwbare energie Innogy naar de beurs bracht, verwacht over 2017 ook weer dividend uit te keren. Dat was over 2016 even geen optie. RWE heeft nog altijd een meerderheidsbelang in Innogy, waar ook het Nederlandse Essent bij hoort. Verder gaat RWE dit jaar 6,8 miljard euro betalen voor het opruimen van nucleair afval in Duitsland