Cijferseizoen gaat door op beurs Amsterdam

Donderdag ASR en NN. Ik kan niet wachten. Heb flink ingeslagen al. Ik verwacht winst en dividend boven de consensus bij ASR en ook NN. Schade was veel lager door thuiswerken en de beurs is meer dan hersteld. Als straks ook de rente gaat stijgen - door de geldontwaarding die gaande is - zit je daar helemaal goed.