Cijferseizoen gaat door op beurs Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Het cijferseizoen op de aandelenbeurs in Amsterdam gaat deze week door met resultaten van onder meer speciaalchemiebedrijf DSM, supermarktconcern Ahold Delhaize, verfproducent AkzoNobel, verzekeraars ASR en NN, luchtvaartonderneming Air France-KLM en biotechnoloog Galapagos. Daarnaast is ook de macro-economische agenda goed gevuld. Zo komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag met een eerste raming over de Nederlandse economie in het vierde kwartaal.

Andere bedrijven op Beursplein 5 die de boeken openen zijn bijvoorbeeld laadpalenfabrikant Alfen, tankopslagbedrijf Vopak, advies- en ingenieursbureau Arcadis, bouwer BAM, automatiseerder Ordina, bodemonderzoeker Fugro, chiptoeleverancier Besi en de producent van elektromagnetische componenten Kendrion. De aandacht van beleggers gaat bij de cijfers vooral uit naar de impact van de coronacrisis en de verwachtingen voor de komende tijd.

In het buitenland is er aandacht voor publicaties van bijvoorbeeld vliegtuigbouwer Airbus, supermarktketens Carrefour en Walmart, verzekeraar Allianz, producent van levensmiddelen Danone en de grote mijnbouwers Rio Tinto en Glencore.

Duitse ondernemersvertrouwen

Op macrogebied is er informatie over onder meer het Duitse ondernemersvertrouwen, de Amerikaanse winkelverkopen en komt marktonderzoeker Markit met voorlopige cijfers over de economische activiteit in de eurozone in februari. Daarnaast publiceren de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve de notulen van de meest recente beleidsvergaderingen. De ECB kwam vorige maand niet met extra steunmaatregelen voor de economie ondanks de strengere lockdownmaatregelen in Europa. Ook de Fed hield zijn beleid onveranderd.

Het CBS brengt deze week ook gegevens naar buiten over de werkloosheid en het consumentenvertrouwen.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 1,9 procent hoger op 676,83 punten. Daarmee komt de recordstand van net boven de 700 punten uit 2000 langzaam in zicht. De MidKap zette ook een stap omhoog met een plus van 0,9 procent tot 1011,74 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,9 procent. In New York waren kleine plussen te zien. Wall Street blijft maandag dicht voor een feestdag.