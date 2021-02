Topman Volkswagen: niet bang voor elektrische auto Apple

herinner me dezelfde domme opmerkingen van Nokia en BlackBerry toen Apple met de smartphone kwam in 2007

" ze noemde Apple een toy-maker , die slechts beperkt succes zou krijgen in een mobiele telefoon wereld die door Nokia en BBRY gedomineerd werd "



3 jaar later Nokia en BBRY aan het de rand van de afgrond en de I-Phone wereld veroverend



als Tesla de autosector al op zijn kop weet te zetten, dan gaan ze nog wat meemaken met de entree van een I-Car