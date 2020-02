Motorola wint strijd om handelsgeheimen van Chinees bedrijf

Gepubliceerd op | Views: 349 | Onderwerpen: China

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse technologieconcern Motorola Solutions heeft een schadevergoeding toegekend gekregen van bijna 765 miljoen dollar in een strijd rond handelsgeheimen met het Chinese Hytera Communications. Een federale jury in Chicago bevond Hytera schuldig aan het stelen van technologische geheimen en patenten van Motorola.

Daarmee is een einde gekomen aan een rechtszaak van drie maanden. Het ging om communicatietechnologie voor walkie-talkies. Motorola zei decennia aan bepaalde technologie te hebben gewerkt, toen Hytera ineens in korte tijd met vergelijkbare producten aan kwam zetten. Het Chinese bedrijf zou daarbij oud-medewerkers van Motorola hebben gebruikt en vele geheime documenten hebben ingezien. Hytera erkende dat oud-medewerkers van Motorola waren ingehuurd, maar zei de technologie zelf te hebben ontwikkeld. Hytera is bezig met een eigen rechtszaak tegen Motorola met beschuldigingen van machtsmisbruik.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft China veelvuldig beschuldigd van het misbruiken van Amerikaanse patenten en technologische geheimen voor eigen gewin. Die kwestie was een van de belangrijkste oorzaken van de handelsoorlog tussen de VS en China. Inmiddels hebben de economische grootmachten een voorlopige handelsdeal bereikt, met ook afspraken over bedrijfsgeheimen.