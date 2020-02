Fed-bestuurder: vooruitzicht VS stabiel ondanks risico virus

Iedereen in zo’n functie moet positief blijven over de economie. Stel je voor dat de beleggers het door krijgen dat het veel opgepompte lucht is die in aandelen zit en enkel door renteverlagingen en bijdruk programma’s ondersteund wordt.

Als de VS de rente verlaagd en de inflatie zou juist stijgen, dan is ook dat een probleem.



En de Yanks en de EU beleggers denken dat het altijd ondersteund kan blijven door de Fed en ECB, maar ook dat stopt toch echt een keer. Dan is er in elk geval in de EU niets meer te stimuleren. De Fed kan nog iets de rente verlagen, wat dan tot grote vreugde van Trump is, omdat de rente op de staatsschuld giga hoog is geworden wat hij mede aan zichzelf te danken heeft door de absurde belastingverlaging.



Het worden roerige tijden. Als je een zonnebril met roze glazen hebt, kan je zelfs van negatief sentiment, positief beïnvloed worden. Het is oppassen geblazen op de beurzen.