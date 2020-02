Fed-bestuurder: vooruitzicht VS stabiel ondanks risico virus

Gepubliceerd op | Views: 574 | Onderwerpen: Federal Reserve, Verenigde Staten

CLEVELAND (AFN) - Bestuurder Loretta Mester van de Federal Reserve Bank van Cleveland houdt vast aan haar vooruitzichten voor de economische groei in de Verenigde Staten dit jaar, ondanks de risico's rond het nieuwe coronavirus. Dat verklaarde de beleidsmaker van de koepel van Amerikaanse centrale banken aan persbureau Bloomberg.

Mester blijft vooralsnog uitgaan van een groei in de VS met circa 2 procent dit jaar. "Ik zie het coronavirus nu nog vooral als een risico voor die verwachting. Er kan een impact komen op de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal, maar ik stel mijn prognoses nog niet neerwaarts bij." Voorzitter Jerome Powell van de Fed zei eerder deze week in het Amerikaanse Congres de situatie rond het coronavirus nauwlettend te volgen. De besmettelijke ziekte kan voor tegenwind voor de Amerikaanse economie zorgen vanwege bijvoorbeeld verstoringen van de toeleveringsketen en druk op de vraag.

Mogelijk kan de druk op de Fed om de rente verder te verlagen toenemen door de negatieve impact van het virus op de Amerikaanse economie, na drie renteverlagingen vorig jaar. Op de financiële markten groeit inmiddels de verwachting dat de Fed later dit jaar met een nieuwe renteverlaging zal komen.