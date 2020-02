Gepubliceerd op | Views: 277

BREUKELEN (AFN) - Softwarebedrijf Tie Kinetix verkoopt zijn bedrijfsonderdeel ‘Google-Ads-for-the-Channel’ en Demand Generation aan Impartner Inc. De transactie heeft een waarde van 6 miljoen euro in contanten en betreft negen personeelsleden in Nederland en de Verenigde Staten en verschillende klantovereenkomsten, met een omzet van 1,9 miljoen euro.

De opbrengst van deze transactie stelt Tie Kinetix in staat te investeren in verdere groei en marge-ontwikkeling van zijn B2B- en B2G-producten. De financiële afwikkeling van de verkoop is gepland in het tweede kwartaal van 2020.