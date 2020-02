Retail Estates ziet huurresultaat toenemen

Gepubliceerd op | Views: 0

TERNAT (AFN) - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar het netto-huurresultaat met ruim 15 procent zien stijgen tot 80,10 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. De toename is vooral te danken aan de groei van de vastgoedportefeuille door acquisities, aldus Retail Estates.

Het epra-resultaat klom in de eind december afgesloten periode met ruim 16 procent tot 51,6 miljoen euro. De bezettingsgraad van de portefeuille was stabiel op krap 98 procent. De verwachting voor een dividend over het hele boekjaar van 4,40 euro bruto per aandeel wordt bevestigd. Retail Estates is van plan om de aandeelhouders bij de uitbetaling een keuzedividend aan te bieden.