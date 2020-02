Beurs Amsterdam sluit vrijwel onveranderd

Ik verwacht een omslag op de beurzen. Al een aantal dagen liggen de beurzen vlak. Coronavirus geeft de nodige bezorgdheid en terecht. Geen nieuws over een economische deal etc. meer in zicht.

In Duitsland ligt de economie stil. In NL een heel minieme groei.

Volgende week de eerste dagen geen cijfers.

Je kan niet meer short op de US30 en US500.



Al met al is de kans op naar beneden groter dan omhoog.

Inflatie VS stijgt. Rente zou bij aanhoudende inflatie verhoogd moeten worden,maar dat geeft weer een rem op de beurzen en Trump wil het liefst negatieven rente, zodat de rente op de giga staatsschuld nog betaalbaar blijft.



De beurzen worden kunstmatig hoog gehouden en gemanipuleerd.



Oppassen geblazen en dan vooral diegene die geen ervaring hebben en hun geld in aandelen steken.