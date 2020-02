Gepubliceerd op | Views: 248

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag nagenoeg onveranderd gesloten, terwijl elders in Europa overwegend rode cijfers waren te zien. Beleggers deden het even rustig aan na een zeer drukke cijferweek en hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China in de gaten. Op het Damrak stond NIBC in de schijnwerpers na een overnamebod op de bank.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vlak op 629,23 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 982,53 punten. De beurzen in Parijs en Londen gingen tot 0,6 procent omlaag, Frankfurt noteerde een fractie lager.

NIBC dikte ruim 6 procent aan op de lokale markt. Investeerder Blackstone wil de Haagse zakenbank overnemen voor ongeveer 1,5 miljard euro. Volgens NIBC zijn de gesprekken met Blackstone in een gevorderd stadium. Met de twee grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh heeft Blackstone al afspraken gemaakt om hun aandelen te kopen.

Brunel

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was koploper in de AEX met een koerswinst van 2,9 procent. Aegon (plus 1 procent) toonde wat herstel dankzij een adviesverhoging door Citi. De verzekeraar zakte een dag eerder ruim 5 procent na tegenvallende resultaten. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 1,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak klom Brunel 2,6 procent, ondanks een kwartaalverlies voor de detacheerder. VEON ging bijna 8 procent onderuit. Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf profiteerde afgelopen kwartaal van hoger datagebruik door zijn klanten, maar de zaken in Rusland bleven moeizaam door hoge investeringen in het netwerk.

Renault

Renault verloor 0,9 procent in Parijs. De Franse automaker leed in 2019 voor het eerst in tien jaar een verlies en verlaagde het dividend. Ook werd de winstdoelstelling voor dit jaar teruggeschroefd. De Franse bank Crédit Agricole, die ook met cijfers kwam, zakte 1,2 procent. In Londen leverde Royal Bank Scotland (RBS) 6,8 procent in na publicatie van de resultaten. De Britse bank wil zijn naam wijzigen in NatWest.

De euro was 1,0843 dollar waard, tegen 1,0851 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 52,08 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 57,19 dollar per vat.