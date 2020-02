Topman Deutsche Börse blijft langer aan

Gepubliceerd op | Views: 324

FRANKFURT (AFN) - Deutsche Börse heeft het contract van topman Theodor Weimer verlengd tot eind 2024. Dat maakte het Duitse beursbedrijf vrijdag bekend.

Weimer kwam ruim twee jaar geleden in dienst bij de exploitant van de beurs in Frankfurt en zijn dienstverband zou eigenlijk dit jaar aflopen. De voortijdige contractverlenging is een teken van vertrouwen in Weimer, aldus president-commissaris Joachim Faber. Onder leiding van Weimer is Deutsche Börse gegroeid, met een behoorlijke stijging van de beurskoers van het bedrijf.