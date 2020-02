Industriële productie VS verder gedaald

Gepubliceerd op | Views: 780 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De industriële productie in de Verenigde Staten is in januari met 0,3 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Federal Reserve.

Economen rekenden gemiddeld op een daling met 0,2 procent. In december ging de productie in de Amerikaanse industrie volgens een herzien cijfer met 0,4 procent omlaag. Eerder werd een daling met 0,3 procent gemeld.

Het cijfer werd gedrukt door het stilleggen van de productie van de geplaagde 737 MAX door vliegtuigbouwer Boeing, terwijl het milde winterweer zorgde voor een lagere productie in de energiesector. Naar verwachting zal de komende tijd het nieuwe coronavirus zorgen voor tegenwind in de Amerikaanse industrie vanwege verstoringen van de toeleveringsketen en druk op de vraag.

De bezettingsgraad in de industrie kwam vorige maand uit op 76,8 procent tegen een herziene 77,1 procent een maand eerder.