quote: tinybolus schreef op 14 februari 2020 16:07:

"Amerikaanse Delta Air Lines brengt uitstoot naar nul"



Stoppen ze met vliegen dan??

Dat zou qua uitstoot het meest gunstig zijn, want bomen moeten eerst nog flink groeien, voordat ze de uitstoot van Delta überhaupt al kunnen “compenseren”.Maar het is in elk geval wel een maatschappij die er iets aan wil doen. Dat is positief.Als we dan ook kunnen zorgen dat er in Brazilië etc. niet nog veel meer bomen gekapt worden dan wereldwijd geplant, dan is dat beter dan niets doen.Maar er gaan jaren overheen voordat bomen groot gegroeid zijn.