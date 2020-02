Economie eurozone groeit nog net

inderdaad, de wereld staat in de fik, bosbranden in australie zijn sinds gisteren onder controle, virus uit china natuurlijk nog niet en alles blijft maar up up up gaan



In totaal is 12 miljoen hectare bos vernietigd. Dat is 120.000 vierkante kilometer, de oppervlakte van bijna drie keer Nederland.

Een miljard dieren hebben het niet overleefd. Het gaat natuurlijk niet alleen om koala’s en kangoeroes, maar ook om muizen, vogels en talloze andere diersoorten.

33 mensen zijn in de vlammen omgekomen, onder wie enkele brandweermannen.