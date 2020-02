Adviesverlaging Fagron bij KBC

Gepubliceerd op | Views: 275

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van KBC verlagen hun advies voor Fagron naar hold van buy. De resultaten die het bedrijf donderdag presenteren worden gemengd ontvangen, maar hebben volgens de marktvorsers een licht positief effect. Het aandeel van de toeleverancier is de laatste tijd echter zo sterk gestegen dat verdere waardestijgingen minder waarschijnlijk worden.

KBC is positief over de prestaties van Fagron in Latijns-Amerika, waar de omzet en operationele marges boven verwachting waren. In de Verenigde Staten wist het bedrijf ook zijn winstgevendheid op te krikken, ondanks een groeivertraging op vlak van zijn steriele diensten. Over de omzetgroei in Europa is de Belgische bank iets pessimistischer geworden.

Het koersdoel van Fagron wordt bij KBC wel verhoogd naar 19,50 euro, tegenover de eerdere 19 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 10.45 uur 0,6 procent lager op 22,54 euro.