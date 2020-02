'Zorgen om Nederlandse en Duitstalige markt Brunel'

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalcijfers van detacheerder Brunel waren grotendeels in lijn met de verwachtingen. Wel zijn ontwikkelingen op de Nederlandse markt en in de Duitstalige landen reden tot enige zorg, vinden analisten van KBC. Hier daalde het aantal door Brunel ingezette detacheringskrachten.

In de Duitstalige landen daalde de omzet met 2 procent, in combinatie met een afname van het aantal gedetacheerde werkkrachten. Marktvorsers van KBC wijzen erop dat dit te wijten was aan een verzwakking van de auto-industrie. Over het herstel van die markt geeft Brunel tegenstrijdige signalen, vinden de kenners. In Nederland is het aantal ingezette werkkrachten ook laag, stelt KBC.

De kwartaalomzet van 257 miljoen euro is hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht. De brutowinst en het operationele resultaat (ebit) kwamen overeen met de verwachtingen van KBC-analisten.

Redelijke kwartaalresultaten

ING noemt de kwartaalresultaten van Brunel "redelijk, vooral gezien de tegenwind voor het bedrijf". Analisten van deze bank verwachten dat Brunel het aangepaste operationele resultaat in 2020, geschoond van een verlieslatend onderdeel dat wordt beëindigd, op het niveau kan houden van dat van vorig jaar.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 9,50 euro voor Brunel. ING geeft een buy-advies en koersdoel van 16,25 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 10,10 uur 1,6 procent lager op 8,73 euro.