Je hebt toch echt helemaal geen zak aan die analisten. Ik verbaas me er iedere keer weer over. Koersdoel was 6 euro..... hoe heb je dan zitten slapen. Los daarvan: ik vind het erg merkwaardig dat dit soort adviezen nog gegeven mogen worden. Immers beïnvloed je de beeldvorming en waardeperceptie van mogelijke kopers en verkopers enorm. Zonder dat er ook maar iets is van zekerheid of verantwoordelijkheid die je er verder voor hebt. Bij wet verbieden denk ik dan. Net als voorkennis. Koers is immers iets van vraag en aanbod en feitelijke rapportages van bedrijf en toelichting van bedrijf. Voor de rest aan de kopers en verkopers overlaten.