'Stikstofproblematiek in bouw nog niet voorbij'

Gepubliceerd op | Views: 599 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

AMSTERDAM (AFN) - De PFAS- en stikstofproblematiek is duidelijk nog niet over voor de Nederlandse bouwsector, en dan met name voor de zogeheten inframarkt. Dat maken analisten van ING op uit het jaarbericht van VolkerWessels. De onderneming was de eerste van de beursgenoteerde bouwers in Nederland die een kijkje in de boeken gaf over het afgelopen jaar. BAM en Heijmans komen later deze maand pas met hun jaarcijfers naar buiten.

Volgens ING zette VolkerWessels verder wel solide cijfers in het vierde kwartaal neer. Het bedrijfsresultaat over heel 2019 steeg zoals verwacht met meer dan 7 procent tot 269 miljoen euro.

Overigens verdwijnt VolkerWessels binnenkort waarschijnlijk van de beurs, vandaar dat er geen hele grote koersreactie meer is te verwachten. Grootaandeelhouder Reggeborgh wil de onderneming van de beurs halen en heeft vorig jaar een overnamebod gedaan. Inmiddels heeft het investeringsfonds van de familie Wessels ongeveer driekwart van de aandelen VolkerWessels in handen.

ING handhaafde zijn buy-advies voor het aandeel, met een koersdoel van 28,50 euro. VolkerWessels noteerde vrijdag in de loop van het eerste handelsuur vlak op 21,95 euro.