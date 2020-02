'Voorzichtig begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.599

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag waarschijnlijk iets hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen na de verliesbeurt een dag eerder. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar de bedrijfsresultaten en de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China.

Het dodental door het coronavirus in China is vrijdag met 121 gestegen. Dat is ruim de helft minder dan het aantal slachtoffers dat een dag eerder werd gemeld. Het aantal besmettingen nam toe met 5000 mensen. Donderdag steeg het dodental en het aantal nieuwe gevallen nog explosief. Dat kwam mede door het gebruik van een nieuwe methode om het virus vast te stellen.

Op het Damrak zullen verzekeraar Aegon, informatieleverancier RELX en chipmachinemaker ASML mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Citi werden positiever over Aegon, terwijl Berenberg het advies voor RELX verlaagde. MainFirst schroefde zijn aanbeveling voor ASML op.

Brunel

Brunel opende de boeken. De detacheerder schreef in het vierde kwartaal rode cijfers. Het bedrijf had hoge kosten aan de beëindiging van zijn onderdeel Brunel Industrial Services (BIS) in Texas. Eerder maakte Brunel al bekend te stoppen met deze activiteiten, omdat die verlieslatend waren.

Ook VEON kwam met cijfers. Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf wist afgelopen kwartaal te profiteren van hoger datagebruik door zijn klanten. De zaken in Rusland bleven moeizaam door hoge investeringen in het netwerk, maar in zijn "groeimotoren" Pakistan, Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan zette het bedrijf naar eigen zeggen sterke resultaten neer.

Bouwbedrijven

Bouwbedrijven BAM en Heijmans hebben van de Nederlandse marktwaakhond ACM toestemming gekregen om hun asfaltfabrieken in een gezamenlijk bedrijf onder te brengen. De mededingingsautoriteit deed uitvoerig onderzoek naar de gevolgen van de krachtenbundeling voor de prijzen van asfalt. Dat wees uit dat er geen grote bezwaren zijn tegen de joint venture.

Amsterdam Commodities (Acomo) bracht donderdag na de slotbel de resultaten naar buiten. De thee-, specerijen- en notenhandelaar voerde vorig jaar de winst op. Vooral de dochteronderneming voor de handel in specerijen, kokos en noten deed goede zaken.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0851 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 51,55 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 56,43 dollar per vat.